أستاذ فيروسات طبية: انتشار كورونا صاحبه وباء معلوماتي أخطر منه

قال الدكتور فايد عطية، أستاذ مساعد الفيروسات الطبية بجامعة شانتو الصينية، إننا نعاني من وباء معلوماتي أخطر من وباء فيروس كورنا المستجد نفسه، كاشفا أن هذا الوباء انتشر مع انتشار الفيروس، ونتج من كم المعلومات الخاطئة والفيديوهات المفبركة، التي تنشر على مواقع التواصل الإجتماعي، التي للأسف تخرج من غير المتخصيين، ومن بعض المتخصصين، الذين ينقصهم الدقة والتخصص في الأوبئة والفيروسات، وهذا أخطر ما في الموضوع.

وأضاف "فايد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على شاشة "صدى البلد"، الحقيقة التي يجمع عليها الجميع، هي أن هناك وباء يحمل اسم "كوفيد 19"، اجتاح العالم بإصابات تجاوزت الملايين، ووفيات تجاوزت مئات الآلاف، لافتا إلى أن التخوف الحقيقي تملك الناس، بعد اختلاط السياسة وصراع الدول الكبرى والبيزنس والأعمال مع الوباء، فهذا ما يجعل مفهوم المؤمراة بأن هذا الفيروس صنع لاهداف ما، يسيطر عليهم.

وتابع: "لا أنفي وجود الوباء، لا أنفي وجود الفيروس، لا أنفي الإصابات والوفيات، لكن مفهوم إن وراء إيجاد هذا الفيروس مؤامرة، إلا الآن لم يثبت ذلك، فليس هناك حقيقة علمية ملموسة ولا دليل على أن هذا الفيروس مؤامرة، فاللي يقول فلان زرعه عند فلان، وصنعه عند ففلان، يجبلي دليل ملموس".

واستطرد: "فالمعلومات الكثيرة الخاطئة، هي من تسببت في تكوين هذا المفهوم، لدرجة أن هناك ناس ما زلوا يشككون في وجود الوباء من الأساس حتى الآن، أنا بتناقش مع بعض الناس بيقولوي مفيش كورونا أصلا، ده شو وضجة إعلامية".

وأردف "فايد"، لكن هذا لا يعني أن ملف كورونا لم يختلط به صراعات الدول والأقتصاد ومحاولات السيطرة، فجامعات عريقة واسماء شركات كبيرة بدأ يتنافسون مؤخرن في إنتاج لقاح وليس دواء، يأخذه الناس السليمة حتى لا تصاب بالمرض.