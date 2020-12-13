عضو بـ"الجمهوري" يفجر مفاجأة: ترامب يمتلك حسابا سريا في الصين

فجر الدكتور هاشم كريم، عضو اللجنة العليا للحزب الجمهوري الأمريكي، مفاجأة بإعلانه ان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته في يناير المقبل، دونالد ترامب، لديه حسابا سريا في الصين التي اعتاد على الهجوم عليها دائما.

وأكد عضو الحزب الجمهوري، أن المظاهرات التي يقودها بعضٍ من أفراد الحزب الجمهوري داخل الولايات المتحدة شيء مخزٍ، "أنا لا أرضى بهذا، لأنه يؤثر على الحزب في المستقبل، خاصة وأن معظم المشرفين على الانتخابات الرئاسية المنتهية، كانوا أعضاء في الحزب الجمهوري، المؤيد للرئيس دونالد ترامب".

وأضاف "كريم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن ترامب مصمم على أنه رئيس الولايات المتحدة الفترة المقبل، وهذا جمع له 300 مليون دولار خلال 3 أسابيع، سيأخذ منهم 225 مليون دولار، والحزب سيحصل على 75 مليونا، والانتخابات أثبتت نجاح الحزب، لأنه نجح على مستوى الشيوخ والكونجرس.

وقال عضو "الجمهوري"، "تم اكتشاف حساب سري لترامب في دولة الصين التي يهاجمهما باستمرار ولم يعلن عنه وتم الكشف عنه بالصدفة".

وأوضح أن غدا الإثنين ستعلم اللجنة العليا نتيجة الفائز بالانتخابات الأمريكية رسميا، مؤكدا أن ترامب رفع 40 قضية للتشكيك في نتائج الانتخابات، خسر منها 35 قضية، ويجب على الحزب إنهاء التظاهرات بعد ظهور النتيجة الرسمية، حتى من أجل الاستعداد لانتخابات الرئاسة المقرر لها عام 2024.

وأشار عضو اللجنة العليا لحزب الجمهوري الأمريكي، إلى أن ترامب تنتظره دعاوى قانونية كثيرة، وتأجلت احتراما لمنصب الرئيس الذي يشغله حاليا، لكن سيعفو نائب الرئيس المقبل عنه في القضايا الفيدرالية، أما فيما يخض قضايا التهرب الضريبي وغيرها، فسيتم الحكم فيها وهناك قضايا تشمل أعضاء في عائلته.

وأجريت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين المرشح دونالد ترامب والمرشح جو بايدن، بداية نوفمبر الماضي، وفاز الأخير الديمقراطي بأغلبية الأصوات، لكن لم يتم الإعلان عن النتيجة الرسمية، وينتظر "بايدن" أن يسلمه ترامب السلطة في يناير المقبل لأن القانون الأمريكي ينص على استلام الرئيس الجديد السلطة في 20 يناير.