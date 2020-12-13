نقيب السياحيين عن تراجع السياحة الأفريقية 47%: ستعود في مارس

تراجعت السياحة الأفريقية بنسبة 47%، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2020، مقارنة بالعام الماضي، حسبما أعلنت مبادرة "التدوين من أجل السياحة" حيث تعتبر أفريقيا من الأسواق الهامة لمصر، خاصة في قطاع السياحة، باعتبار الأخيرة الدولة الرائدة في أفريقيا سياحيًا.

وفي هذا الشأن، قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسببت في توقف حركة الطيران بين مصر وعدد كبير من الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر قلل فرص استقبال وسفر السياحة الأفريقية لمصر، بسبب الظروف الصحية التي تجتاح العالم.

نقيب السياحيين: بروتوكولات تعاون مع أفريقيا

وأضاف "حلقة" لـ"الوطن"، أن الأسواق الأفريقية مهمة بالنسبة لمصر، وخاصة أنها تأت في ظل تعاون سياسي واقتصادي في كافة المجالات، لافتا إلى أن الدورة الماضية من الاتحاد الأفريقي ترأسها الرئيس السيسي، قبل أن تتسلمها جنوب أفريقيا، مضيفًا أن التواصل مستمر مع الدول الأفريقية، وتوقيع بروتوكلات تعاون مشترك، على رأسها التعاون السياسي، وهو ما يعزز حصة مصر من السوق الأفريقية.

وأشار نقيب السياحيين، إلى أن نظرة الأفارقة تجاه مصر نظرة احترام، وتعد زيارة مصر حلم لهم، لافتا إلى أن مصر تهتم بتعزيز العلاقات مع القارة السمراء، بسبب التاريخ الطويل من العلاقات المشتركة، مضيفا أنه من المتوقع عودة السياحة الأفريقية بشكل قوي بداية من مارس المقبل 2021، وذلك بعد توافر لقاحات كورونا في مصر.

السياحة الأفريقية تفضل الأهرامات والأقصر

وذكر، أن حصول مصر على لقاحات كورونا من المتوقع أن تكون بداية لحصول بقية الدول الأفريقية عليها، برعاية من منظمة الصحة ومنظمة الأمم المتحدة، لدعم اللقاحات في أفريقيا، خاصة وأن الإمكانيات الاقتصادية في أفريقيا ضعيفة، وليس لديها القدرة على شراء اللقاحات لتغطية بلادهم.

وعن الأماكن السياحية التي تفضلها السياحة الإفريقية، لفت نقيب السياحين إلى أن الأفارقة يفضلون زيارة الأهرامات والأقصر وأسوان ومنطقة الواحات، مشيرًا إلى أن مصر لديها جميع مستويات استقبال السائحين على مختلف الفئات والدرجات، بداية من السهرات النيلية والأماكن الترفيهية مرورًا بالشواطيء والمناطق السياحية والأثرية.