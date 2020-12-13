شركات السياحة تؤكد جاهزيتها لتنظيم رحلات العمرة بعد ظهور أمصال كورونا

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة جاهزة لتنظيم برامج العمرة هذا العام وستلتزم بكل الإجراءات والضوابط التي ستقرها وزارة السياحة في هذا الخصوص.

وأضاف الغمري، لـ"الوطن"، أن وزارة السياحة والآثار تنتظر حاليا إصدار المملكة العربية السعودية لضوابط للمرحلة الرابعة من العودة التدريجية للعمرة والتي من المقرر أن تبدأ أول شهر يناير المقبل، إضافة إلى موافقة اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على سفر المواطنين المصريين للعمرة حتى تصدر الضوابط المنظمة للموسم هذا العام.

الشركات قادرة على تنظيم برامج عمرة ناجحة وفقا لأي ضوابط

وأشار إلى أنه من المستبعد إلغاء موسم العمرة هذا العام بعد ظهور الموجة الثانية من كورونا، وذلك بعد اكتشاف العديد من الأمصال وبدء تناولها في عدد من الدول، لافتا إلى أن شركات السياحة المصرية قادرة على تنظيم برامج عمرة ناجحة وفق أي اشتراطات أو ضوابط تتوافق مع الوضع الصحي للمسافرين في ظل عدم انتهاء جائحة كورونا حتى الآن، موضحا أنه يتوقع أن تصدر وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة خلال الشهرالمقبل، منوها إلى أن وزارة الصحة المصرية سيكون لها دور كبير في وضع تلك الضوابط وتحديد الفئات المسموح لها بأداء العمرة هذا العام.

ومن جهتها حذرت غرفة شركات السياحة من انتشار عدد من الإعلانات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تدعي تنظيم رحلات العمرة، رغم عدم الانتهاء من الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، مؤكدة على أنه حتى يتم وضع تلك الضوابط وإعلانها، فلن يتم السماح بتنظيم أية رحلات عمرة تحت أي مسمى، وذلك حفاظا على سلامة وحقوق المواطنين.

وأهابت الغرفة بالمواطنين ضرورة الحذر التام من التعامل مع مثل تلك الإعلانات الوهمية، حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين، ولعمليات نصب واحتيال، نظرا لعدم قانونية تنظيم رحلات العمرة حاليا، لعدم صدور القرارات التنفيذية لها.