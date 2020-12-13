الأورمان: توزيع اللحوم على غير القادرين مجانا حتى أبواب منازلهم

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية عملت على توزيع مليون ونصف كيلو لحوم لغير القادرين في أنحاء الجمهورية، حيث وصلت اللحوم إلى كافة المحافظات، كما سيتم البدء في توزيع مليون ونصف طن لحوم فورا.

وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اللحوم سيتم توزيعها بشكل مجاني كامل، حيث أن أي نشاط خاص بالجمعية هو مجاني بنسبة 100%، حيث سيجرى التوزيع على الأسر الأكثر احتياجا.

وأوضح أن وزارة التضامن دائمة عقد الاجتماعات مع الجمعيات، كما يجرى التنسيق لعدم ازدواجية الاستفادة بين المحتاجين، "التوزيع بيتم في كل حته في مصر، أي محافظة في الجمهورية هيتم التوزيع فيها".

وأكد أن المبردات تم إرسالها باللحوم لمبردات ثابتة في المحافظات والمراكز، ولن يتم التوزيع عبر السيارات، وسيبدأ التوزيع إلى البيوت عبر أكثر من 8 آلاف جمعية إلى المنازل، "كل واحد وهو قاعد في بيته هيجيله الحاجة بتاعته، بمتطوعين يصل تعداداهم إلى 15 ألف متطوع من تلك القرى".