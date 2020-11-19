"أورمان" كفر الشيخ تطلق نظام التقسيط لتلقي تبرعات وصلات المياه

أطلقت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، نظام "مناصفة بالتقسيط" الذى يستهدف تركيب وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجًا، من خلال التبرع بنصف ثمن وصلة المياه، البالغ 2700 جنيه على أقساط ممتددة تصل لـ10 شهور، بدلا من التبرع بكامل المبلغ 5400 جنيه.

يأتي ذلك فى إطار حرص جمعية الأورمان على توصيل الخدمات المقدمة منها لأكبر عدد من شرائح الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة كفرالشيخ وقراها.

ويسعى نظام "مناصفة بالتقسيط" إلى تحفيز المواطنين على التبرع من خلال استحداث نوعية جديدة لتلقى التبرعات والتسهيل عليهم، ويهدف إلى تركيب أكبر عدد من وصلات المياه ووصول الخدمة لأكبر عدد من الأسر الأكثر احتياجا بغرض توفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للإقامة.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتحمل أي تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.

وفي وقت سابق، أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، أن مكتب مشروعات الجمعية بمحافظة كفر الشيخ، قام مؤخرا بتركيب 20 وصلة مياه شرب نظيفة بقرى محافظة كفرالشيخ بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية .

وأعلن شعبان أنه تم تركيب وصلات المياه بقريتي 67 جديه غرب تيره مركز الحامول، والجرايدة مركز بيلا، مؤكدا أن المواطن المستفيد من خدمات الأورمان لا يتكلف أية تكاليف على الإطلاق، حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان تماما.

يذكر أن جمعية الأورمان على مدار الأعوام السابقة أوصلت مياه شرب نقية لـ19 ألفا و525 منزلا على مستوى قرى ومراكز محافظات الجمهورية المختلفة .