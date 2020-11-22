عرض لعودة حنان ترك لدراما رمضان 2021

علمت "الوطن" أنّ الفنانة المُعتزلة حنان ترك، قد تقطع عزلتها الفنية خلال الفترة المُقبلة، بعد رحلة غياب دامت لنحو ثمانٍ أعوام، إذ كانت آخر أعمالها الدرامية بعنوان "أخت تريز" مع الفنانين سامي العدل، وأحمد عزمي وسميرة محسن.

وأوضحت المصادر أنّ حنان ترك، تلقت عرضًا قبل أيام من إحدى شركات الإنتاج العربية، بشأن العودة والمُشاركة في موسم دراما رمضان المُقبل، فيما لم تُحسم الفنانة موقفها النهائي بعد.

وأشارت المصادر إلى أنّ حنان ترك، ستُعلن موقفها النهائي بشأن عودتها للفن من عدمه، في خلال يومين على أقصى تقدير، ومن المُقرر الإعلان عن التفاصيل كافة خلال الفترة المُقبلة، حال إيجابية قرارها.

ومن جانبها، حرصت "الوطن" على التواصل مع حنان ترك، بشأن موقفها من العودة والمُشاركة في موسم دراما رمضان المُقبل، إلا أنّها رفضت التعليق تمامًا.

حنان ترك، شاركت في أعمالٍ فنية خلال سنوات الاعتزال، لكنها اقتصرت على الظهور بصوتها فقط، فقد تعاونت عام 2013 في المسلسل الرسوم المتحركة "كليم الله"، وبعدها مسلسل "الإمام البخاري" عُرض قبل عامين، وكانت أخر تجاربها الإذاعية مسلسل "النداهة" مع الفنان هاني عادل ولبنى ونس، لكنه لم يُعرض بعد.

تعيش حنانة ترك، حالة من النشاط الافتراضي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وباتت تتواصل على غير العادة مع زملاءها الفنانين في أبرز المناسبات وتُشارك جمهورها أيضًا، كان آخرها مطالبة متابعيها بالدعاء بشأن تخطي أزمة فيروس كورونا.

ما بين التهاني والتعزية، صارت لـ حنان ترك حضورًا على صفحات الفنانين، لعلّ أبرزها مُباركة الفنانة يسرا بعد التأكد من سلبية مسحة كورونا، وأخرى خاصة بتعزيتها الفنانة رجاء الجداوي، الأمر الذي يُشير لعودتها إلى الساحة خلال الفترة المُقبلة وبشكلٍ تدريجي.

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صباح الخير للناس المُتفائلة، التي تُدرك أن الصباح فرصة ثانية لها بالحياة وتبتسم.

الـلـهـم ⁩ أرزقـنـا راحـة الـبـال و هـدوء الـنـفـس الـلـهـم صـلاحـاً مـع الـحـيـاة و طـهـراً مـن حـيـث لا نـحـتـسـب

صباح السعادة لقلوبكم⁩ — Hanan Turk (@HanannTurk) November 15, 2020

حنان ترك، عادت إلى نشر صورها مُجددًا، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، بعدما حذفتهم في شهر أغسطس 2018 بشكلٍ مفاجئ، إذ عاودت نشر صورة بالقرب من أحد الشواطئ، إذ تلقت عشرات التهاني من زملاءها الفنانين بشأن العودة، منهم الفنانات دنيا سمير غانم، ومي كساب وإيمان العاصي.