هيئة الكتاب تنعى بهاء عبد المجيد

نعت هيئة الكتاب الدكتور بهاء عبد المجيد، الذي رحل مساء اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا، وذلك في بيان صحفي جاء فيه: "تنعى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الدكتور بهاء عبد المجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأستاذ الأدب الإنجليزي، والذى توفي مساء اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا".

ونعى المثقفون الفقيد، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت الناقدة الدكتورة نانسي إبراهيم: "ورجعت حالة الخوف مجددا مهما تظاهرنا بالتماسك وعودتنا للحياة، لا أتخيل أن يقترب الموت إلى هذا الحد الذي يخطف من وسطنا أعز الأصحاب وأكثرهم نبلا وخلقا".

وتابعت: "بهاء عبد المجيد الكاتب الروائي والمترجم والناقد والأستاذ الجامعي المتخصص في الأدب الإنجليزي والصديق العزيز في ذمة الله، رحمه الله وغفر له".

ونعاه الشاعر السوري هوشنك أوسي قائلا: "التقينا في معرض الكتاب، وعلى هامش ملتقى الرواية أيضا، أهداني روايته سانت تريزا، في زيارتي الأخيرة للقاهرة، أثناء معرض الكتاب فبراير 2020، اتصل بي ودعاني إلى تناول العشاء معا،شكرته واعتذرت منه، بسبب الالتزام بمواعيد أخرى، جرت بيننا بعض الدردشات على الماسنجر، بعد عودتي إلى بلجيكا".

وأضاف: "في أقرب زيارة لي إلى القاهرة، ساتصل بك، واعتذر منك مجددا، لأنه كان علي إلغاء أي التزام، وقبول دعوتك إلى العشاء".

وتابع: "هذه المرة، سأدعوك أنا للعشاء، وأتمنى أن تلبي دعوتي، الروائي المصري، الصديق الودود الدمث الخلوق الهادئ، الدكتور بهاء عبدالمجيد؛ وداعا".

وقدم عبدالمجيد العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وحصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية من قسم اللغة الإنجليزية –كلية التربية – جامعة عين شمس. كما عمل أستاذ زائر بجامعة أكسفورد.