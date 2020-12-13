تشييع جثمان بهاء عبدالمجيد غدا.. ومثقفون ينعون الراحل

توفى مساء اليوم، الكاتب الروائي بهاء عبدالمجيد، مدرس الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس، إثر إصابته بفيروس كورونا، ويشيع جثمان الفقيد ظهر الغد، من مقابر العائلة طريق الواحات، حسب ما أعلنه الكاتب سيد محمود على "فيس بوك".

ونعى سيد محمود الفقيد قائلا: "أنعى لكم جميعا الصديق العزير الدكتور بهاء عبدالمجيد، فقد أبلغني شقيقه بخبر وفاته منذ قليل.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

وتابع: "فجيعة كبرى وألم يبقى، ويبدو أن استغاثته كانت نبوءة، فإلى رحمة الله، لقد فقد العالم شخصا وديعا، تصرف مع الجميع بإنسانية وبأناقة روحية بالغة، زارني قبل 40 يوما، بعد انقطاع طويل، كأنما أراد أن يودعني، وقبل أن يمضى استغاث بي ولم يخذله الناس، لكن الوباء اختطفه كما تفعل طيور الوحشة، وهي تخطف عصفورا ملونا"

ونعى السيناريست عبدالرحيم كمال، الراحل قائلا: "بهاء عبدالمجيد إنسان رقيق راقي مهذب خفيض الصوت، روائي جميل، الله يرحمه رحمة واسعة، ويقبل عليه بفضله ورضاه"

وقال الكاتب السوداني حمور زيادة: "رحم الله الصديق الروائي بهاء عبدالمجيد.. كان رجلا لطيفا مهذبا، لم أجد منه طوال سنوات معرفتنا، إلا كل رقة وطيبة قلب ومحبة للناس، فجعتنا فيه جائحة كورونا.. لروحك السلام يا بهاء"

كما نعته الصفحة الرسمية لقناة النيل الثقافية: "وفاة الكاتب الروائي بهاء عبدالمجيد عليه رحمة الله وأسكنه فسيح جناته خالص العزاء لأسرته ومحبيه"

قدم عبدالمجيد، العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، حصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي وعنوانها: ( تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية) من قسم اللغة الإنجليزية- كلية التربية- جامعة عين شمس، كما حصل عام 1996 على الماجيستير في الأدب الإنجليزي بعنوان: (موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان) من قسم اللغة الإنجليزية- كلية التربية- جامعة عين شمس.