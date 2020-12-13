ضبط 5 أطنان من السمان والكبدة مجهولة المصدر في كفر الشيخ 

وجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة تموينية بإدارة تموين الحامول بالاشتراك مع الجهات الرقابية الأخرى تحت إشراف ياسر محمدين مدير تموين الحامول، وجمال رزق، نائب رئيس مدينة الحامول.

وضمت الحملة في عضويتها كلًا من هبة البنا ورزق العدوى مأموري الضبط القضائي والدكتور شريف محمد السيد، رئيس قسم التفتيش والمجازر بالطب البيطرى بالحامول.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير الآتي، المحضر رقم 3830 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2020 الحامول ضد صاحب مجزر سمان بإحدى قرى مركز الحامول؛ لمخالفته عرض سلع مجهولة المصدر ولا يوجد عليها أي بيانات.

وتمكنت الحملة من التحفظ على كمية وقدرها 3500 كيلو جرام سمان مجمد، و 500 كيلو جرام كبد وقوانص، و 1000 كيلو جرام سمان مذبوح غير مجمد.

وصرح عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأن هذا فى إطار متابعة الأسواق العامة والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة.