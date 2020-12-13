مي كساب تطمئن جمهورها بعد نقلها للمستشفى: شوية التهابات

طمأنت الفنانة مي كساب جمهورها على صحتها، بعد أن نشر زوجها أول صورة لها من المستشفى عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكشفت مي لـ"الوطن" أنها بصحة جيدة، وأنها تعرضت لالتهابات قوية في المعدة وعلى أثرها نقلت للمستشفى، مشيرة إلى أنها حاليا في أفضل حال وخرجت من المستشفى.

كانت كساب، قد شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة "اسم الله"، التي من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ونشرت مي عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام"، صورة لبوستر الأغنية معلقة: "حبايبي الحلوين جاهزين؟ اسم الله.. قريبا".

مي كساب تدعم زوجها بشكل ساخر وفي شهر سبتمبر الماضي، دعمت الفنانة مي كساب، زوجها مغني المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ"أوكا"، بالتزامن مع طرحه أغنية جديدة تحمل اسم "اتدلع"، ونشرت "كساب" عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" بوستر الأغنية الجديدة لزوجها ساخرة : "أغنيه الجيل وكل جيل..1991.. الجيل اللي اتدلع.. وربنا يسامح جوزي ع الشنب ده.. يخلص الكليب وهيتحلق على طول.. مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك..1991 قريبًا بالأسواق".

ودوما ما تحرص الفنانة مي كساب على التواصل مع جمهورها عبر حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الإجتماعي، وفي شهر يوليو الماضي أشاد الجمهور بأعمالها الفنية المختلفة ما بين السينما والدراما التلفزيونية واغأنيها، وأعربت مي كساب عن سعادتها من رد فعل الجمهور حول أعمالها الفنية الأخيرة.

ونشرت تغريدة بتلك الفترة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قالت فيها: "بصراحة النهارده أحلى يوم شفته في حياتي من السوشيال ميديا لأ كده شكلى هاحبها عشان ورتنى معادن ناس حلوة جدا وجددت جوايا الأمل إن الخير أكتر من الشر وإن لسه فى ناس آدمية ربنا جعلهم لسان حق شكرا لكل حد كتبلى كلمه حلوة ربنا يفرحكم ويسعد قلوبكم ويحفظكم ولكم بالمثل".