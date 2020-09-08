مي كساب تنعى ستونة: خالص التعازي للشعب السوداني

قدمت الفنانة مي كساب تعازيها للشعب السوداني في رحيل الفنانة ستونة، إحدى أشهر من يقدم أغاني الحنة في الوطن العربي.

وكتبت مي تغريدة عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "الله يرحمها ويغفر لها كانت ست طيبة وحنونه وجدعه، خالص التعازي للشعب السوداني ولزوجها العزيز، ربنا يصبر قلوبكم، إنا لله وإنا إليه راجعون، الفنانة ستونة في ذمة الله، نسألكم الفاتحه والدعاء".

وشاركت ستونة في فيلم "أمير الظلام" أمام الزعيم عادل إمام، وتدور أحداث الفيلم حول "سعيد المصري" أحد طياري حرب أكتوبر 1973، الذي فقد بصره إثر انفجار طائرته في الحرب، فيضطر للعيش في دار مكفوفين يديرها شخص يحولها إلى سجن، لكنه يرفض ما يحدث ويرفض الاعتراف بعجزه، ويبدأ تعليم نزلاء الدار معنى الألوان والانطلاق، والفيلم تأليف خالد سرحان، وإخراج رامي إمام.

وظهرت الفنانة الراحلة في مسلسل "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، مع كل من الفنانين محمد هنيدي وأحمد السقا وهاني رمزي ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب.