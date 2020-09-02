مي كساب تؤيد سامح حسين في وصف زيارة ماكرون لفيروز بـ"الخبيثة"

أيدت المطربة مي كساب، موقف الفنان سامح حسين، في عدم سعادته لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون، للمطربة اللبنانية فيروز، معربا عن عدم شعوره بالطمأنينة للزيارة.

وعلقت "مي" على منشور "سامح"، قائلة: "أفكار برج القوس واحدة لسة بأقول مش عارفة أنا الوحيدة اللي مش فرحانة بالتكريم وبالزيارة ولا فيه ناس كتير زيي، لقيتك كاتب كده".

كان الفنان سامح حسين، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عدم ارتياحه لتكريم الرئيس الفرنسي ماكرون للمطربة فيروز.

وكتب "حسين": "مش عارف ليه لما شوفت تكريم ماكرون للسيدة العظيمة فيروز افتكرت لما نابليون الفرنسي المستعمر، حب يتقرب ويتودد للمصريين.. مش فرحان لفيروز لأنها أكبر وأعظم من أي تكريم (خبيث)".

ونشرت الفنانة فيروز، مجموعة من الصور التي جمعتها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش زيارته لها أول أمس الاثنين، في منزلها، فور وصوله للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر صفحات منسوبة لها على مواقع التواصل.

وأهدت فيروز للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته لها في منزلها، لوحة فنية، بعد زيارة استغرقت ساعة و20 دقيقة.

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، الاثنين، بلقاء مع أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز.