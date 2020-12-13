كانت عاوزه تبتزه.. فتاة تستدرج طبيبا لممارسة الرذيلة وتصوره عاريا

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على فتاة، استدرجت طبيبا لممارسة الرذيلة فى شقتها بحلوان، وصورته عاريا أثناء وجوده معها، بالاشتراك مع آخرين اتفقت معهم على الجريمة، لابتزازه ودفع أموال نظير عدم نشر الصور، كما أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن الطبيب المجني عليه، تقدم ببلاغ للشرطة، عقب تلقيه اتصالات من الفتاة وآخرين، طالبوه فيها بمبالغ مالية نظير عدم نشر صوره التى التقطوها له عاريا، إلا أنه رفض الخضوع لهم، وأبلغ الشرطة.

كما كشفت التحريات عن أن الطبيب تربطه علاقة غير شرعية بالمتهمة الأولى، واتفقت معه على اللقاء فى شقة خاصة بها بمنطقة حلوان، وتوجه إليها فى الموعد المحدد بينهما، إلا أنه فوجئ بآخرين معها، فأجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريا، وطلبوا منه أموالا نظير عدم نشر الصور.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية الفتاة وباقي شركائها، والذين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأفاد المتهمون أن المتهمة الأولى "الفتاة" أخبرتهم بموعد مقابلتها مع الطبيب الذي استدرجته لإقامة علاقة غير شرعية معه.

وأفاد المتهمون أنهم توجهوا إلى شقة خاصة بها قبل موعد حضور المجني عليه، ولما وصل ظهروا فجأة وأجبروه على خلع ملابسه وصوروه عاريا، بالاتفاق معها، وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة، نظير عدم نشر صوره.

وأقرّ المجني عليه بمعرفته بالفتاة، وأن علاقة غير شرعية تجمعهما منذ فترة، واتفقا على اللقاء فى شقة خاصة بها، إلا أنه فوجئ بباقي المتهمين.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات مع المتهمين.