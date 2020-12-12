العثور على جثة فتاة مجهولة في "بلاعة" صرف صحي بالزاوية الحمراء

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وقال مصدر أمني، إن الأهالي عثروا على جثة الفتاة بعد انسداد مواسير الصرف، حيث قاموا بإبلاغ المباحث التي انتقلت لموقع العثور على الجثة، وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر.

وأوضح المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.