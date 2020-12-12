العثور على جثة فتاة مجهولة في "بلاعة" صرف صحي بالزاوية الحمراء
مصدر أمني: الأهالي عثروا على الجثة بعد انسداد مواسير الصرف
كتب:
خالد فهمى
05:25 م | السبت 12 ديسمبر 2020
جثة
تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في بالوعة صرف صحي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
وقال مصدر أمني، إن الأهالي عثروا على جثة الفتاة بعد انسداد مواسير الصرف، حيث قاموا بإبلاغ المباحث التي انتقلت لموقع العثور على الجثة، وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من العمر.
وأوضح المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.