طالب نظف مدرسته: "عملت زي ما بعمل في البيت"

استعرض برنامج "مساء DMC"، تكريم طالب بالصف الخامس الابتدائي، بعد تداول فيديو يظهر مشاركته في تنظيف مدرسته بكفر الشيخ.

وقال الطالب محمد عبدالباعث، إنه نظف مدرسته بدون طلب من أي شخص في المدرسة، لكنه قرر إجراء ذلك، ولا يدري من صوره، ووضع تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا بساعد ماما في البيت، وعملت كده زي ما بعمل في البيت".

وأضاف "عبدالباعث"، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه يساعد والدته في الطبخ بداخل المنزل، كما ينظف المنزل.

من جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها قامت بإجراء تحقيق مع إدارة المدرسة لمعرفة من قام بتصوير الطالب أثناء تنظيفه للمدرسة، كما حضر إليها الطالب: "قالي مبحبش أشوف الفصل بتاعي وحش، وبنظفه باستمرار وزمايلي بيساعدوني".

وأوضحت أن من قام بتصوير كان مدرس بداخل المدرسة ويهدف من ذلك التصوير مؤامرة سخيفة ضد إدارة المدرسة نتاج طلب شخصي له: "اللي كان بيهدف لنشر الفيديو نيته سيئة، وأحنا كنا بنضف وأحنا طالبات، وأنا لما بدخل مكتبي ومبيعجبنيش تنظيفة بنظفه بنفسي، وده مش عيب".

وأكدت أن هناك معسكرات يتم إنشائها في المدارس يسمي "معسكر نظافة وتجميل" وبها يتم عقد المسابقات وليس من العيب أن ينظف الطفل المكان الذي به: "ده مش عيب أبدا، ولكن فيه ناس بتحب تحول الإيجابيات لسلبيات، وأنا فخورة بمحمد وبكل نموذج يعبر عن أي جميل".

وأشارت إلى أنها قامت بتكريم فتاه أيضا تقوم بمساعده والدها في تصليح السيارات أملا منها في المستقبل أن تكون مهندسة ميكانيكا:"لازم نتعلم منهم، وفخوره بمحمد واللي بيحب يكون نظيف وجميل".