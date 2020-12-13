حلمي بكر: "الغنا دلوقتي لو قولت حالته مذرية يبقي بكرمه"

أثار المطرب الشعبي عمر كمال، حالة من الجدل، فور إعلان تصدر 4 أغانٍ له قائمة أكثر الأغاني التي بحث عنها المصريون خلال العام الجاري، عبر محرك البحث الشهير "جوجل".

وتواصل "الوطن" مع الموسيقار حلمي بكر، لتعليقه على الحالة الغنائية في مصر حاليا، والأغنيات التي تحقق نجاحا شهيرا لدى الجمهور.

وقال حلمي بكر بأن تلك الفترة يمر الغناء المصري بفترة عصيبة لم تحدث من قبل، فهي حالة لو وصفتها بالمذرية فذلك يعد تكريما، بل هي أقل من ذلك.

وأضاف حلمي بكر لـ"الوطن"، "العيب مش في اللي بيغنوا أو بيقدموا الأغاني دي، ولكن العيب الأكبر على اللي بيسمعوا ذلك النوع من الغناء".

وفي شهر يوليو الماضي، استنكر الموسيقار حلمي بكر، تعاقد شركة روتانا مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وقال "بكر"، "للأسف فكرة تعاقد روتانا مع حمو بيكا لا يوجد رد وحيد عليها إلا اللي تغلبو ألعبو، بمعني أن الشركة تريد أن تبيع وممكن تحط أي حاجة قدامها تبيع بيها، وهذا ما حدث بالتعاقد مع بيكا أيا كان نوع العمل الفني بينهم"، وأضاف الملحن الشهير، "للأسف روتانا بتوقع نفسها بما فعلته، فروتانا لها اسمها ومستواها الذي سيتأثر بوجود بيكا".

وعلى جانب آخر، كان المغنى الشعبي عمر كمال، قال عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، "موقع جوجل أكبر موقع بحث في العالم قال إن أكتر 5 أغاني اتبحث عنهم في مصر سنة 2020، منهم 4 لينا الحمد لله، عود البطل - بنت الجيران - شمس المجرة - عود البنات"، متابعًا: "إحنا مش محتاجين تكريم وجوائز ولا محتاجين مجاملات من مواقع مزيفة ومضروبة.. إحنا الحمد لله نجاحنا واصل لكل الوطن العربي وعدينا الوطن العربي.. والشارع والناس تعرفنا كويس وتعرف نجاحنا".