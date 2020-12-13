رئيس الإعلام الرياضي عن أغنية الزمالك ببرنامج فاهيتا: سنرصد المخالفات

قال أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك اجتماع مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس، خلال الفترة المقبلة، بحضور بعض المندوبين بوزارة الشباب والرياضة، الذين اختارهم الوزير، لمزيد من التفعيل لمبادرة لا للتعصب.

وتابع أبو زيد في تصريحات لـ"الوطن"، قائلا: إن "اللجنة لها دور مهم جدا، وكان لها دور الفترة الماضية، وسيكون لها دور الفترة المقبلة"، مؤكدا أن اللجنة دورها استشاري وقراراتها غير ملزمة للمجلس، إذ لا بد من موافقة المجلس عليها.

وحول انتشار فيديو للمغني طارق الشيخ ببرنامج أبلة فاهيتا، أثار استياء بعض مشجعي نادي الزمالك، قال أبو زيد، إنه سيتم الاجتماع بلجنة الرصد لرصد كل المخالفات التي تمت خلال الفترة الماضية.

وواصل: "كل ده هتعمله لجان الرصد سيكون هناك اجتماع تنسيقي مع لجنة الرصد، لرصد كل المخالفات القديمة، ثم يتم عرضها على كرم جبر".

واعتذر طارق الشيخ لجمهور الزمالك عن إساءة فهم الأغنية، التي أداها ببرنامج أبلة فاهيتا، مؤكدا أنه يشجع نادي الزمالك وأنه "زملكاوي"

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.