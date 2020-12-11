أبلة فاهيتا تستضيف "كيرا" أول روبوت طبي: تستطيع الحصول على مسحة كورونا

استضافت الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في برنامجها "الدوبليكس"، المذاع عبر فضائية "ON E"، المهندس محمود الكومي، مخترع أول روبوت طبي لمساعدة الأطقم الطبية في الكشف عن فيروس كورونا.

ورغم اعتياد أبلة فاهيتا على السخرية من ضيوفها إلا أن "الكومي"، سخر منها حيث علقت على اسم الربوت "كيرا" قائلة: "معرفش إيه أسماء اليومين دول"، ليرد عليها "الكومي"، "هي زي فاهيتا كده".

وقال "الكومي" إن الريبوت الذي توصل له يعمل على تقليل الاحتكاك بين الطواقم الطبية ومرضى كورونا، مشيرًا أنه يقيس درجة الحرارة والنبض ويستطيع عمل بعض الإشاعات الطبية مثل الإيكو والإكس ري لافتًا أنه أول ربوت في العالم يطبق فكرة مسحات الـ"PCR".

وكشف الكومي إنه مهندس ميكاترونكس وتخصص في الدراسات العليا في صناعة الربوتات مشيرًا أنه صنع الربوت في أكاديمية يملكها لتعليم النشئ صناعة الربوتات لافتًا أن وكالة رويترز سنفت هذا الربوت في المركز الأول ضمن 20 ربوت على مستوى العالم، وقام الربوت بالفعل بعمل مسحة لأحد الجمهور.