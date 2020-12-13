بايدن يلقي كلمة بشأن عملية اعتماد المجمع الانتخابي لفوزه غدا

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن بايدن سيلقي غدا، كلمة بشأن عملية اعتماد المجمع الانتخابي لفوزه بالرئاسة، وفقا لقناة "العربية".

ولم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية، ووصفها الأحد، بأنها الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك عشية اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي في عموم الولايات لإعلان الحصيلة الرسمية للنتائج، التي أكدت فوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح الأحد: "إنها الانتخابات الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة".

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من اجتماع "الناخبين الكبار" في كل ولاية أميركية، للإدلاء بأصواتهم الرسمية، قبل إرسالها إلى العاصمة واشنطن، تمهيدا لإعلان الحصيلة الرسمية للانتخابات الرئاسية، في اجتماع للكونغرس بمجلسيه، يوم السادس من يناير.

وتاريخ اجتماع أعضاء المجمع الانتخابي، وعددهم 538، محدد في الدستور الأميركي، الذي ينص على أن "يجتمعوا ويدلوا بأصواتهم في أول يوم اثنين بعد ثاني يوم أربعاء في ديسمبر".

وقد حصل الفائز في كل ولاية (باستثناء مين ونبراسكا)، على جميع الأصوات الانتخابية للولاية بغض النظر عن تقسيم التصويت الشعبي.

وتشير النتائج المعلنة، إلى حصول الرئيس المنتخب جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب.

ورغم تصديق كل الولايات على النتائج، وخسارته الدعاوى التي رفعها سابقا، ولا سيما الأخيرة أمام المحكمة العليا، مساء الجمعة، يواصل ترامب الطعن في الانتخابات ويصفها بالمزورة.