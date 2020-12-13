التنسيق الحضاري ينتهي من وضع 110 لافتات بـ مشروع "حكاية شارع"

قال المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن العمل على مشروع "حكاية شارع" ممتد، ويقوم على وضع لافتات توضيحية، بشوارع القاهرة البارزة، تشمل نبذة عن الشارع، وتطبيق (Q .R) ليتمكن الزائر باستخدام التليفون، من الاطلاع على حكاية كل الشوارع، ويجرى الإعداد حالياً لتنفيذه بالإسكندرية.

وأضاف "أبوسعدة" لـ"الوطن"، أن المشروع يهدف إلى تعريف الأجيال لماذا قررت الدولة أن تطلق أسماء شخصيات معينة على الشوارع؟ ومهمتنا تقديم هذه المعلومات بتعليق لافتة توضيحية فى الشوارع، ونفذنا 110 شوارع، منها 54 شارعا فى وسط البلد، ومنها شوارع الفلكي وعبدالخالق ثروت وطلعت حرب.

وأطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الموقع الرسمي لمشروع "حكاية شارع" الذي دشنه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ضمن مباردة الحفاظ على ذاكرة المدينة التي تتبناها وزارة الثقافة، والتي أطلق منها مشروع عاش هنا من قبل.

وقالت إن مشروعي "عاش هنا" و"حكاية شارع" يهدفان إلى إبراز حكايات الشوارع وأسباب تسميتها، إلى جانب التعريف برموز مصر وقاماتها في مختلف المجالات، وأضفنا لهم أسماء شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة تكريماً لدورهم الوطني الكبير في الدفاع عن الوطن، واستعادة الذاكرة التاريخية لمصر.

في سياق متصل يواصل الجهاز الحضاري العمل على مشروع تحسين الصورة البصرية لوسط القاهرة، الذى وضع رؤيته الجهاز بالتعاون مع محافظة القاهرة، ووزارة الاسكان، وشركة مصر للصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال، يهدف إلى تحديث الميادين سواء بتوحيد شكل الواجهات والخطوط أوالإعلانات والإضاءة.

ويعمل المشروع على رفع الكفاءة الوظيفية للفراغات (ميادين وشوارع) عبر استخدام عناصر مميزة تعمل على تيسير التنقل وحركة المشاة، وانتظار السيارات بالإضافة إلى تعزيز الاستخدامات الثقافية والتجارية وتحسين البيئة عن طريق التشجير وإدارة المخلفات، وخلق فرص استثمارية، وربط القاهرة الخديوية بمنطقة ماسبيرو.