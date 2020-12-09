"التنسيق الحضاري": ندرس عمل مسار للدراجات بمنطقة وسط البلد

قالت الدكتورة هايدي شلبي مدير الإدارة العامة للحفاظ على التراث والمباني التاريخية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن مشروع ميادين منطقة وسط البلد بدأ بميدان المرحلة الأولى، إذ شهد تطوير واجهات المباني المطلة عليه وتعديل دكورات المحال التجارية المطلة عليها، ثم تطوير التصميم العمراني الخاص به ووضع المسلة والكباش، وهو ما مثل نقلة مختلفة في مظهره.

وأضافت شلبي، خلال حوارها مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن المشروع ركز بشكل أساسي على إزالة كل التعديات على واجهات المباني التراثية بما في ذلك الديكورات، وجرى ترميم هذه الأجزاء بدقة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالسير وفق النمط من التجديد والتطوير وإعادة الإحياء لبقية ميادين منطقة وسط البلد.

وتابعت: "نعمل الآن في ميادين طلعت حرب وبعدها سنعمل في ميدان مصطفى كامل، وسنعمل على تخطيط الطرق مثل حجم الشوارع والأرصفة، وندرس وجود مسار للدرجاات بوسط البلد لربط الشوارع الداخلية والرئيسة، وسنطور واجهات المباني والمحلات".

وأشارت إلى أن واجهات المباني ملكية خاصة ومن ثم فإن تطويرها يكون في حاجة إلى تمويل كبير، كما أن المحال التجارية ملكيات خاصة ومن ثم فإنهم تعودوا على هذا الوضع، ومن ثم فإن إقناعهم بالتجديد والتطوير قد يكون صعبا، وأحيانا يكون أصعب ما في مشروعات التطوير إقناع أصحاب المحال التجارية بما ننفذه من أعمال.

واستطردت، "كانت هناك مقاومة لمشروعات التطوير والتجديد في بداية الأمر وتحدثنا كثيرا إلى أصحاب المحال، لكن عندما انتهت عمليات التطوير فإن إقبال الناس زاد على الميدان بسبب إعجابه بهذه العمليات، وسيمتد مشروعنا إلى ميدان العتبة ومحور الحسين من أجل ربط القاهرة التاريخية بالقاهرة الخديوية وأعتقد أننا سننتهي خلال عامين".