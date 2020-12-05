التنسيق الحضاري عن رفض وضع لافتة "هنا عاشت شادية": تصرف غير مفهوم

أكد المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، أن منع صاحب العقار الذي سكنت به الفنانة الراحلة شادية، وضع لوحة "هنا عاشت شادية"، تصرف غير مفهوم، لأن مشروع "عاش هنا" يعتبر من المشروعات الرائدة التي توثق المبدعين وأصحاب التأثير في تاريخ الوطن بشكل عام، موضحا أنه ليس مشروعا لتوثيق الفنانين فقط، بل توثيق أيضا للمبدعين بكل المجالات وشهداء الجيش والشرطة.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أننا اليوم وصلنا لـ 430 شخصية تم تركيب لوحتهم، مؤكدًا أنه جارِ الآن التفاوض مع اتحاد الشاغلين للعمارة والحي التابع له العقار بالجيزة، ونأمل أن يحل الموضوع.

وأردف، أن قرار رفض صاحب العقار لوضع اللوحة، مبني على قوله أن هناك شخصيات مبدعة أخرى أكثر أهمية من الفنانة شادية، من وجهة نظره الشخصية.

وأكد "أبو سعدة"، أن صاحب العقار من الناحية القانونية يمتلك حق الرفض، فنحن نتحدث عن ملكية خاصة، ولكن من ناحية الحق الأدبي، أعتقد أنه في حاجة لإعادة النظر.

وكان الناقد الفني طارق الشناوي أعلن مؤخرًا، في تغريدة له على موقع "تويتر"، عن رفض صاحب العقار الذي سكنت به الفنانة الراحلة وضع لافتة "هنا عاشت شادية".