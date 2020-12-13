تسمم حاد لـ3 طالبات تناولن مكرونة سريعة التحضير بالدقهلية

أصيبت 3 طالبات بتسمم غذائي حاد، في الدقهلية، اليوم الأحد، بعد تناول "مكرونة سريعة التحضير" حيث وصلوا إلى مستشفى أجا المركزي في حالة صحية سيئة.

واستقبل مستشفي أجا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالدقهلية، 3 طالبات من قرية "طنامل الغربي" بدائرة المركز، يشكون من أعراض التسمم الحاد، وجرى احتجازهم بقسم الأطفال بالمستشفى تحت رعاية طبية.

وقال مصدر طبي، إن المستشفى استقبل كل من "سما س. م.، 14 سنة، و فاطمة س. م.، 14 سنة، و ندوا و. ا.، 14 سنة" وتظهر عليهم جميعا أعراض التسمم الغذائي الحاد، وحالتهم العامة غير مستقرة، وتم عمل الإسعافات الطبية لهن، ومتابعة الحالات، وتقديم الرعاية الطبية الواجبة في مثل هذه الحالات.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أنه بسؤال أولياء أمور الطالبات عن سبب التسمم أكدوا أكلهم لمكرونة سريعة التحضير، التي تباع جاهزة في المحال، وظهرت عليهم أعراض التسمم بعد ذلك.

وأشار إلى أنه جرى إبلاغ مركز الشرطة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جهة أخرى، خرج ثلاثة متعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم من عزل مستشفى تمي الأمديد المركزي بمحافظة الدقهلية، بعد تحسن حالتهم وشفاء تام من الحجر بعد تحول نتائجهم إلى سلبي.

وقال الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن ثلاثة متعافين خرجوا بعد تحسن حالتهم من الحجر الصحي بتمي الأمديد، بعد تحول نتائجهم من إيجابي كورونا إلى سلبي، ويتم متابعتهم عن طريق فرق الطب الوقائي.

وأشاد وكيل الوزارة ، في بيان له، بجهود الفرق الطبية التى تبذل الغالي والنفيس سواء بالمستشفيات أو فرق الطب الوقائي، وكذلك جهود القيادات ورجال المجتمع المدني والإعلام وكل المخلصين في هذا البلد سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ويرفع عنا البلاء والوباء.