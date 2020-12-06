إصابة 6 طالبات باشتباه تسمم غذائي ونقلهم لمستشفى بني سويف التخصصي

أصيبت 6 طالبات باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة العشاء داخل سكن خاص بهم بشرق النيل في مدينة بني سويف، مساء اليوم الأحد، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ بإصابة طالبات بأعراض اشتباه تسمم غذائي داخل إحدى عمائر مساكن الشباب بشرق النيل في بني سويف، وجاري نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير المستشفى.

وفوجىء 6 طالبات بكلية التمريض بجامعة بني سويف، بإصابتهم بحالة من القيء والإسهال عقب تناولهم وجبة العشاء، قبل أن تنتقل سيارات مرفق إسعاف بني سويف إلى موقع سكنهم لنقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتبين أن المصابين هم: "لبنى . ع . م" 20 عاما، مقيمة مركز الفشن، طالبة بكلية التمريض، و " أسماء . خ . م " 19 عاما، مقيمة بمركز الفشن جنوب بني سويف، طالبة بكلية التمريض، " رحمة . إ . ع " 20 عاما، طالبة بكلية التمريض، مقيمة مركز الفشن، " رغده . خ . إ "، 20 عاما، مقيمة مركز الفشن، طالبة بكلية التمريض، و " رانيا . غ . م " 20 عاما، طالبة بكلية التمريض، مقيمة مركز الفشن، و " مروه . ف . م " 20 عاما، مقيمة مركز الفشن، طالبة بكلية التمريض.

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصي الطالبات الست وجاري تقديم العلاج و الإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور صلاح جودة مدير عام المستشفى، وإجراء غسيل معدة لهم، وتعليق محاليل.

وجاري تحرير محضر بالواقعة والاستماع إلى أقوال المصابين فور تلقيهم الإسعافات الأولية لبيان سبب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي، ونوع الطعام الذي تناولوه خلال وجبة العشاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.