"الصحة": لن يتم تطعيم الحوامل باللقاح الصيني حاليا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للبحوث الإكلينيكية، إن هناك استخدام سيء للمضادات الحيوية في ظل انتشار جائحة كورونا ويجب على الطبيب ومقدم الخدمة الالتزام بالبروتوكول المتخصص لدعم مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت "عاصم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحدث بوضوح" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن بعض المرضى يأخذون المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب أو الصيدلية وهذا يؤثر على الجهاز المناعي الخاص به وعلى معدل استجابة الجسم للعلاج.

وأوضحت "عاصم" أن المجتمع يحتاج إلى حملة توعية لتقليل استخدام المضادات الحيوية دون داعي وهذه الحملة تستهدف الأطباء والمرضى للتعريف بأضرار المضادات الحيوية الكثيرة خاصة أن المواطن أحيانا يطلب المضادات الحيوية دون أن يكون كتبها له في الطبيب في الروشتة الطبية.

وذكرت عاصم أن اللقاح الصيني الذي وصل مصر يتم دراسته من جانب هيئة الدواء المصرية وسيتم تقديم الأوراق الخاصة به في ظل تفاصيل معقدة، مشيرا إلى أن كل الدول التي ستستلم اللقاح الصيني أجرت تجارب على اللقاح وتم إخبار الصين بنتيجة هذه التجربة.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للبحوث الإكلينيكية، إلى أن هناك ضوابط على استخدام اللقاح، فمثلا التجارب الإكلينيكية لم تتم على السيدات الحوامل لذا لن يتم إعطاؤه لهن في هذه الفترة، وستكون أولوية التلقيح للفئات الطبية التي تعمل في مستشفيات العزل ثم فئة كبار السن ثم فئة أصحاب الأمراض المزمنة ويتاح للتسجيل على موقع إلكتروني وستحدد الوزارة أحقية الشخص بعد تسجيله البيانات الخاصة بحالته الصحية وعمره وتابعت "نتمنى تغطية جميع الأعداد في أقرب وقت".

وظهر فيروس كورونا المستجد في نوفمبر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتقل منها إلى باقي دول العالم وأعلنته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا في مارس 2020، ووصلت الإصابات حول العالم أكثر من 60 مليون شخص ووفاة مليوني شخص من مختلف الأعمار وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول التي يوجد بها وفيات وإصابات.