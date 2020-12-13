"الصحة" ترد على المنظمة العالمية حول أعداد إصابات كورونا: لا نخفي شيئا

ردت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، على تصريح ريتشارد برينان مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، بأن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، مؤكدة أن استراتيجية تحليل "pcr" تختلف من دولة لأخرى.

وأضافت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيدعلي، على شاشة "الحدث اليوم"، أن التحليل في مصر، لا يُجرى على الجميع، وبالتالي فإنه لا يمكن المقارنة في المطلق، لمجرد الرقم بين مصر ودولة أخرى، مؤكدة أنه يجرى التحليل لمن يأتي لإجرائها أو من تظهر عليه الأعراض.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إلى أن الشعب المصري شعب شاب، "معظمنا شباب، والعلم يقول أن 80 لـ85% من مصابي كورونا، لا تظهر عليهم الأعراض، وبالتالي لا يتم إجراء التحليل لهم"، موضحة أن فكرة التشكيك في أرقام إصابات كورونا بعيدة جدًا، لا يوجد هدف من إخفاء الأعداد الحقيقية للحالات.

وأوضحت أن معظم حالات كورونا، لا تظهر عليها أعراض، والأرقام المعلنة، هي أرقام المرضى الذين جاءوا لإجراء التحليل ونسخة الـpcr، فيما رد الإعلامي سيد علي، بأن دول العالم تحسدنا على انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمقارنة بالإصابات في بلادهم.