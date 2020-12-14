حنان مطاوع عن جائزة "نجم العرب": أول مرة أتكرم على عمل خارج رمضان

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها على إنستجرام، عن سعادتها بالتكريم في حفل نجم العرب عن مسلسل "إلا أنا".

وكتبت حنان "جائزة أفضل ممثلة دراما من مهرجان نجم العرب عن أمل حياتى (إلا أنا) مش هقدر أوصف امتنانى وسعادتى للجائزة. أحب أشكر كل المقيمين على العمل وشكر لإدارة مهرجان نجم العرب".

وأضافت "شكرا نجم العرب وأحسن ممثلة عن مسلسل أمل حياتي، أول مرة اتكرم عن عمل بره رمضان الحمدلله

حكاية "أمل حياتي" من مسلسل "إلا أنا" من بطولة الفنانة حنان مطاوع وبيومى فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وشهدت الحلقات الأولى من مسلسل "إلا أنا" حكاية "أمل حياتي" إشادات كبير من جمهور السوشيال ميديا وجمهور الفنانة حنان مطاوع خاصة بعد مشهد اكتشاف أن زوج شقيقتها هو حب عمرها.

وجاءت التعليقات على أداء حنان مطاوع وقت عرض المسلسل كالتالي، حيث قال أحد المتابعين: "حنان مطاوع في الحلقة الأولى من مسلسل أمل حياتي كالعادة تتفوق على نفسها بأدائها السهل الممتنع الطبيعي بعيدا عن أي تكلف أو تصنع وشكلها البسيط بملامحها الأقرب للبنت المصرية بدون أي عمليات تجميل وفيلروبوتوكس مثل أكثرممثلات الوسط‏ الجميلة المبدعة حنان مطاوع تستحق دائما أن تكون الأفضل".وقال آخر "‏حنان مطاوع العباقرة لا ينقرضون في مصر. أداء سلس بسيط وعميق ومؤثر ومقنع في إلا أنا (أمل حياتي) وربنا يحميكي يا بنت العمالقة".وجاء تعليق آخر "حنان مطاوع دليل على البساطة الراقية اللى بتحلى أى دور بتمثله".

مسلسل "إلا أنا" عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة