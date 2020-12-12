أحمد كمال عن اختفاء رولا محمود: لديها أصول عائلية بإنجلترا

أكد الفنان أحمد كمال أن الفنانة المختفية رولا محمود تنتمي لعائلة أصولها تعيش في إنجلترا وعلى ما يبدو أنها حينما هاجرت إلى هناك ذهبت إليهم.

ونفى أحمد كمال لـ"الوطن" علمه بأن الفنان رولا محمود أصيبت بفيروس كورونا وأنه لا يعلم شيئا عما يتردد عن اختفائها، وما يتم تداوله عن وفاتها، مؤكدا أن رولا محمود كانت تتمتع بموهبة حقيقية، وأنه دربها لفترة على التمثيل وفنون الأداء.

وأضاف أنه تعاون مع الفنانة رولا محمود في عدد من الأفلام السينمائية من ضمنها "مواطن ومخبر وحرامي، مفيش غير كدة"، مؤكدا أنها كانت فنانة ملتزمة بشكل كبير وتسعى دوما لإثبات نفسها وموهبتها، وأنه لا يعلم عنها شيئا منذ سنوات عديدة ولكنه يتمنى أن تكون بصحة جيدة.

وعلى جانب آخر، قال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنَّ الفنانة رولا محمود، والتي كشفت "الوطن" خلال الساعات الماضية، واقعة اختفائها في لندن منذ شهر مارس الماضي، وتوقع أصدقاؤها وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، غير تابعة لنقابة الممثلين، ولذلك لا تملك النقابة أي معلومات بشأنها، أو بخصوص أفراد عائلتها أو "معارفها" بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها، "إذ لم تكن رولا تابعة للنقابة، ولا تملك كارنيه عضوية، ولكن من الناحية الإنسانية، يجب الاطمئنان عليها".

وأضاف "طلبة"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "رولا محمود غير تابعة لنقابة الممثلين، وللأسف ليس لدينا أي وسيلة اتصال بها، مفيش معاملات بينها وبين النقابة، ولا يوجد بيانات عن أسرتها، أو أصدقائها حتى في الوسط الفني، فضلًا عن توقفها عن التمثيل منذ عام 2011، وتركت مصر، وذهبت للعيش بدولة بريطانيا، وبالتالي مفيش أي معلومة، حتى أصدقاءها في مصر محدش يعرفهم، وهناك صعوبة في الوصول لأسرتها أو معارفها"، مبديا استغرابه من عدم توصل أصدقائها في لندن لها، خصوصًا أنهم كانوا على تواصل معها، وكانوا يعلمون بإصابتها بكورونا، والمستشفى الذي كانت متواجدة به، وفجأة لم ترد على هاتفها أو رسائلها "ومش عارفين يوصلوا ليها، نتمنى نوصل لأي معلومة، حتى لو لم تكن رولا محمود عضوًا بالنقابة، لكن على المستوى الإنساني حتى لو أردنا الاطمئنان مفيش وسيلة".