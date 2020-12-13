قصة فيلم ياباني شاركت فيه رولا محمود قبل اختفائها في بريطانيا

فجرت "الوطن" خلال الساعات الماضية، قضية الفنانة المصرية رولا محمود، التي اختفت بشكل غامض في بريطانيا وانقطعت أخبارها واتصالاتها عن أصدقائها منذ شهر مارس الماضي عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 أثناء وجودها في مقاطعة أوركسفوردشاير.

رغم أن مشوار رولا القصير فى عالم الفن والدراما إلا أنها كانت لها تجربة فريدة فى عمل سينمائي ياباني صورته عام 2005 مع المخرج هانوى.

قالت رولا عن ذلك الفيلم فى تصريحات صحفية لها عام 2005 إن العمل يدور حول قيام ياباني بالبحث عن صديقته التي اختفت ويصل به البحث إلى مصر حيث يلتقي بي وتتولد بيننا علاقة حب لها جماليتها.

وأشارت إلى أن المخرج كان مغرما بمصر وصور فيها أغلبية مشاهد العمل وبالتحديد في الواحات البحرية.

كانت الفنانة رولا محمود قد اختفت منذ شهر مارس الماضي، ولم يستطع أى شخص التواصل معها وتوقع عدد من أصدقائها وفاتها بفيروس كورونا.

وقال الفنان أشرف طلبة، سكرتير نقابة المهن التمثيلية، إنَّ الفنانة رولا محمود، والتي كشفت "الوطن" خلال الساعات الماضية، واقعة اختفائها في لندن منذ شهر مارس الماضي، وتوقع أصدقاؤها وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، غير تابعة لنقابة الممثلين، ومن ثم لا تملك النقابة أي معلومات بشأنها، أو بخصوص أفراد عائلتها أو "معارفها" بمصر، للتواصل معهم للاطمئنان عليها، والوقوف على حقيقة ما أصابها، "إذ لم تكن رولا تابعة للنقابة، ولا تملك كارنيه عضوية، ولكن من الناحية الإنسانية، يجب الاطمئنان عليها".