"تعليم المنوفية" تعلق على التشهير بطالبات مدرسة لم تدفعن المصروفات

علق أحمد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، على نشر مدرسة المساعي الإعدادية بمدينة تلا، أسماء الطلاب الذين لم يدفعوا المصروفات ورسوم دخول الامتحان، بصفحة المدرسة بموقع "فيسبوك"، معتبرها أنها طريقة غير لائقة.

وأضاف "سويد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أنه لابد من تسديد الطلاب لقيمة استمارة دخول الإمتحان، مؤكدا أن الطريقة التي تم التعامل بها غير لائقة، مؤكدا أنه أحال المشكلة إلي مدير عام التعليم بالمديرية لدراسة المشكلة وعرضها عليه لاتخاذ ما يلزم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمدرسة المساعي الإعدادية بنات بمدينة تلا التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء 40 طالبة من اللاتي لم تقمن بسداد المصروفات العام الدراسي ورسم الامتحان.

وقال بوست على صفحة المدرسة، "إدارة مدرسة المساعي الإعدادية بنات ترجو من السادة أولياء أمور الطلاب الآتي أسمائهم، وباقى طالبات المدرسة التواصل مع إدارة المدرسة لأهمية الموقف وتمكين أبنائهم من كتابة الاستمارات بعد سداد الرسوم المقررة (المصروفات، رسم الامتحان)".

وحددت المدرسة، آخر موعد لدفع المصروفات، بتاريخ 15 من الشهر الجاري، مؤكدة في بيانها أنه في حالة التأخير عن تنفيذ المطلوب من الطالبات، فلن تكتب لهن استمارة امتحانات.

وسادت حالة من الجدل على موقع "فيسبوك"، بعد نشر أسماء الطالبات والتشهير بهن وبأولياء أمورهن، حيث أكد أحد أولياء الأمور، أن ما قامت به المدرسة خطأ وجب محاسبتها عليه، فكان من الممكن أن يتواصلوا مع أولياء الأمور بأي وسيلة لحل المشكلة بدون التشهير بهم.

وقال أحد أولياء الأمور، رفض ذكر اسمه، "عيب اللي إدارة المدرسة عملته ده، وميصحش وهقدم شكوى رسمي ضدهم في مديرية التربية والتعليم والنيابة الإدارية للتحقيق معهم في التشهير بالطلبات لأن ما قاموا به يعد تشهير وسوء سمعه للطالبات".

كان أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، شارك بالندوة التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالمنوفية تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" التي أدارتها مني عطية المليجي، مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، حيث تم مناقشة الشراكة والتعاون بين ممثلين المرأة في كل مؤسسة على مستوى المحافظة والمجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية.