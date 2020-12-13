اليوم.. إعلان الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية

تنتهي الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، من تجهيز القوائم المبدئية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية للجان المختلفة للعام الجامعي 2020، على أن يتم الكشف عنها بعد الثانية عشر ظهرا، على أن تبدأ من غد مكاتب رعاية الشباب بمختلف الكليات في استقبال الطعون من قبل المرشحين، على أن يتم فحصها بدء من الثلاثاء، وإعلان الكشوفات النهائية للمرشحين الأربعاء المقبل.

وكشف الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن 818 طالبا وطالبة تقدموا للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف الكليات، مؤكدا أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المتقدمين للترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، مشيرا إلي أنه بدءا من غد الاثنين سيتم البدء في تلقي الطعون .

وأضاف رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة للوطن، أن الجامعة شددت على جميع إدارات الشباب بالكليات المختلفة، تطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كاملة، والالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن التطهير الدوري لمقرات الانتخابات ، وعدم السماح لأي طالب الدخول للتصويت دون ارتداء كمامة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم الإعلان عن الكشوف المبدئية للمرشحين ظهر اليوم بمقرات رعاية الشباب بالكليات المرشحين على اللجان العلمية والفنية و الثقافية والرياضية والأسر والجوالة والاجتماعية.

وأكد رئيس جامعة المنيا، في تصريحات خاصة للوطن، أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على كافة الإدارات بضرورة تذليل جميع العقبات أمام الطلاب المرشحين.

ومن المقرر إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين اليوم، على أن يتم تلقي الطعون غدا الإثنين 14 ديسمبر، وفحصها في اليوم التالي مباشرة، وإعلان الكشوف النهائية بعد غدٍ الأربعاء 16 ديسمبر، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس 17 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

وستجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد المقبل الموافق 20 ديسمبر، والإعادة في اليوم التالي، كما تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 22 ديسمبر، واليوم التالي 23 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.