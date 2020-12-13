حريق محدود بمستشفى بدراوي يعيد التذكير بكارثة يونيو الماضي

اندلع حريق محدود، مساء اليوم الأحد، بمستشفى بدراوي الخاص بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية، دون حدوث أية إصابات بين المرضى أو العاملين.

وتلقى قسم شرطة المنتزه أول، بلاغا يفيد بنشوب حريق بمستشفى بدراوي بشارع محمد نجيب بمنطقة سيدي بشر، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و4 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اندلاع حريق محدود بمطبخ المستشفى المشار إليه بالطابق الأرضي، جار تحديد سببه، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر كبيرة.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة أول المنتزه.

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحريق وطلب تحريات المباحث.

كان 7 مصابين بفيروس كورونا المستجد لقوا مصرعهم في حريق اندلع، فى 29 يونيو الماضي، بذات المستشفى، بسبب ماس كهربائي بجهاز تكييف بوحدة العناية المركزة.