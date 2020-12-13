المعاينة الأولية: سقوط كتلة خرسانية وراء تصدع عقاري الإسكندرية

كشفت المعاينة الأولية لعقاري محرم بك وسط الإسكندرية عن سقوط كتلة خرسانية في منور العقار رقم 17 بشارع حسبو، ما أدى إلى تصدعه وحدوث شروخات بطول العقار وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9، دون حدوث إصابات.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

انتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقارين.

وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17 مكون من أرضي و11 طابقًا، بناء عام 2002، والثاني رقم 9 مكون من أرضي و14 طابقًا، بناء عام 2011.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع، وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادي عشر منذ عام 2002، أما العقار الثاني رقم 9 فمرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام 2011.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حفاظا على حياة السكان والعقارات المجاورة.

وأصدر اللواء محمد الشريف، 3 قرارات عاجلة تتعلق بالعقارين المتصدعين بمنطقة محرم بك بحي وسط، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات وتضمنت القرارات إخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم تجاه السكان من تقديم مساعدات وغيرها.

وكلف المحافظ كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.