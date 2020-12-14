سولاف درويش: مصر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا عما قبل الثورة

قال النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان السابق تحمل الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والملفات التي لم يقرب منها أي نائب آخر مثل قانون الاستثمار وتوابع هذا القانون لجذب الاستثمار وحل التشابكات وقانون التأمين الصحي وحماية المستهلك، والكثير من القوانين التي أصدرها البرلمان: "له ما له وعليه ما عليه، والقانون ليس قرآنا ولكن الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أعطت حق تجربة القانون وتغير الخطأ به، ومصر تشهد نموا اقتصاديا كبيرا عما قبل الثورة".

وأضافت "درويش"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبالنسبة للجنة القوى العاملة فقد تم استخراج قانون التأمينات الاجتماعية والخمس علاوات وقانون الخاص بقطاع الأعمال والتعديلات الخاصة بالنقابات العمالية وكثيرا من العلاوات السنوية التي تم إصدارها.

وأوضحت أن المجلس قام بمواجه الكثير من التحديات الخاصة بالبرلمان السابق، وذلك خارجيا واقتصاديا ووجود الإرهاب وجائحة فيروس كورونا: "استلام الدولة بعد 2015 من قبل مجلس النواب أو سيادة الرئيس عمرها ما حصلت أنه يتم إقرار 256 قانون في 15 يوم".

وأكدت أن كل التحديات لم تحدث في سوابق برلمانية، ووجود الشباب في تلك المرحلة يساعد على استمرار العملية المستدامة للدولة: "علشان نجهز استدامه للتنمية الشاب نفسه هو العنصر الأساسي ويكون مقتنع تماما ويوصل للشباب اللي موجودين خارج المجال السياسي ويفهم الشاب ده مقتنع بإيه ومتطلبات الدولة في المراحل التكنولوجية القادمة".