"مواد البناء": استقرار أسعار الحدايد والبويات للشهر الثاني بسبب الركود

واصلت أسعار الحدايد والبويات استقرارها دون زيادة للشهر الثاني على التوالي، متزامنة مع حالة الركود، وكذلك قيام الأجهزة الرقابية بتطبيق قانون مخالفات البناء بمختلف محافظات مصر، ما دفع قطاع التشييد والبناء إلى التراجع فى كافة مراحله، وانعكس ذلك سلبًا على قطاع الحديد والبوايات.

وأرجع تجار هذا الاستقرار إلى توقف عمليات البيع، بسبب عدم تقبل السوق لزيادات الأسعار الأخيرة، إضافة إلى عدم صدور قرار استئناف البناء حتى الآن، ما أدى إلى استقرار أسعار مواد البناء بشكل عام.

وبحسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، فإن هناك استقرارًا لأسعار البويات والحدايد نظرًا لتوقف مشروعات البناء العائلي، وقال إن جالون بويات "سايبس" 2.5 لتر يباع بأسعار تتراوح بين 75 - 100 جنيه، وجالون "سنتون" 5 لترات يباع بأسعار تتراوح بين 120 -150 جنيهً.

فيما استقرت اسعار حديد التسليح خلال أسبوعين على التوالي بعد ارتفاعها بنحو 1000 جنيه قبل شهر تقريبًا، ليسجل سعر طن حديد عز 11100جنيه بدلًا من 10600 جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وسعر طن حديد شركة بشاي 11100 جنيه تسليم أرض مصنع، وشركة حديد المصريين 11100 جنيه، والسويس للصلب 11100 جنيه.

وأضاف الزينى أن الزيادة جاءت عقب ارتفاع خامات الحديد والخردة عالميًا، موضحًا أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنعة له، وبحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وكذلك اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200 إلى 300 جنيه.وتنتج مصر نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، ونحو 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.