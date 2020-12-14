"مش غطا وراح.. الضريبة أرواح" حملة للإبلاغ عن سرقة أغطية البالوعات

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مبادرة تحمل شعار "مش غطا وراح.. الضريبة أرواح" للإبلاغ عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي.

وطالب المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية المواطنين بضرورة قيام المواطنين بالابلاغ عن أى سرقة لأغطية البلاعات حفاظًا على حياة المواطنين، وخاصة الأطفال والتي تعرضهم لخطر الموت والسقوط فيها، بالإضافة إلى تعريض السيارات للخطر وكذلك المرفق للتهالك.

وأعلنت الشركة عن أرقام للتواصل معها فى حالة سرقة الاغطية وهى الخط الساخن 125 - ورقم الواتس اب 01220906668

استعدادات لموسم الأمطار

واستعدت الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء باتخاذ كل إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

تشكيل فرق طوارئ

قال رئيس الشركة إنه تم تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها وتجهيزها بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر بالاشتراك مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن ويتم العمل بها بصفة مستمرة.

وضع خطة للتشغيل التبادلي

وأضاف أنه يتم بصفة دورية التأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والانحدار وخطوط الطرد بإجمالي أطوال 2069 كم ووضع خطة للتشغيل التبادلي وتنظيم ضخ المياه والمراجعة والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

متابعه البلاغات الواردة باستمرار

وأوضح أنه يتم التواصل عن طريق فريق طوارئ الشركة بالخط الساخن 125 مع عمليات المحافظة لمتابعة البلاغات الواردة بصفة مستمرة لتخفيض ضخ المياه حالات المطر الغزير لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع مسئولي التشغيل والصيانة والمعامل بمحطات المياه ومحطات الصرف الصحي وغرفة الطوارئ والإدارة المعاونة بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية وتزويد جميع المحطات بالمهمات اللازمة للتشغيل والصيانة قبل حلول فصل الشتاء.