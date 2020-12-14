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مصرع أمين شرطة في قوة تأمين كنيسة بقنا بطلق ناري خطأ

كتب:

رجب آدم
04:24 ص | الإثنين 14 ديسمبر 2020
طلق ناري

طلق ناري

لقى أمين شرطة ضمن قوة تأمين كنيسة الشهيدة دميانة بنجع حمادى، مصرعه بطلق ناري خاطئ من سلاحه الميرى، خلال الساعات الأولى من اليوم.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بمصرع فيصل خليفة رمضان، أمين شرطة ضمن قوة تأمين كنيسة الشهيدة دميانة.

تبين من المعاينة الأولية، أن طلق ناري خاطئ خرج من السلاح الميرى الخاص بأمين الشرطة، تسبب فى مصرعه فى الحال، أثناء تأدية خدمته أمام كنيسة الشهيدة دميانة.

من جانبه، دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة لنقل جثمان أمين الشرطة، إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام.

فيما انتقلت قوة أمنية من قيادات مديرية الأمن، لمعاينة مقر الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

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