رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع أمين شرطة وإصابة عامل في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
01:41 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
مستشفى الفشن المركزي

مستشفى الفشن المركزي

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب عامل مساء أمس الإثنين، في تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الصعيد الزراعي "القاهرةـ أسيوط"، أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، ونقلتهما سيارتا إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث سير بطريق الصعيد الزراعي "القاهرةـ أسيوط"، أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، ووجود متوفى ومصاب بمكان الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف، ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المتوفى والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبد الجواد م.ع" 42 سنة، أمين شرطة، وإصابة "محمد ح.ع" 40 سنة، عامل، مقيمين بقرية الفنت بمركز الفشن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وصرَّحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.

اقرأ المزيد:

"أطفال بلا مأوى" ينقذ 4 أشقاء في بني سويف وينقلهم لمركز استضافة

"التضامن": فريق "أطفال بلا مأوى" ينقذ 4 أشقاء في بني سويف

بني سويف: إلغاء الإجازات المستثناة بسبب كورونا عدا المصاب والمخالط

1069 طالبا وطالبة أدوا اختبارات القدرات بكليات جامعة بني سويف

إصابة 3 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي بني سويف 

نائب يحصل على درجة الدكتوراه في تسوية منازعات النفط بجامعة بني سويف

وفاة مرشح "النور" في بني سويف بكورونا