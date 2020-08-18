مصرع أمين شرطة وإصابة عامل في تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب عامل مساء أمس الإثنين، في تصادم دراجتين بخاريتين بطريق الصعيد الزراعي "القاهرةـ أسيوط"، أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، ونقلتهما سيارتا إسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث سير بطريق الصعيد الزراعي "القاهرةـ أسيوط"، أمام قرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، ووجود متوفى ومصاب بمكان الحادث.

ودفع فرع هيئة الإسعاف، ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المتوفى والمصاب إلى مستشفى الفشن المركزي، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "عبد الجواد م.ع" 42 سنة، أمين شرطة، وإصابة "محمد ح.ع" 40 سنة، عامل، مقيمين بقرية الفنت بمركز الفشن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، وصرَّحت بدفن جثة المتوفى عقب ورود تقرير مفتش الصحة المختص.