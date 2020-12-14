أمريكا تسجل 30 ألفا و102 وفاة بكورونا خلال 13 يوما

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 298 ألفًا و147 حالة، وذلك منذ بداية الوباء.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم (الإثنين) - تم تسجيل 30 ألفًا و102 حالة وفاة خلال 13 يوما الأولى من شهر ديسمبر الجاري.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.