أمريكا تبدأ "تطعيم كورونا" اليوم.. ومسؤول: 100 مليون مستفيد حتى مارس

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لبدء حملة التطعيم ضد كورونا اليوم الإثنين وستكون الأولوية للقطاع الطبى وكبار السن.

وانطلقت قافلة شاحنات محملة بحاويات تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مصنع شركة فايزر للأدوية في ولاية ميشيجان الأمريكية في الساعة السادسة والنصف صباحا تقريبا أمس الأحد.

وأظهر بث تلفزيوني من المصنع الواقع في كالامازو عمالا يضعون الأقنعة ينقلون علبا من الكرتون في حجم علب البيتزا تحتوي على أمبولات اللقاح من صندوق تجميد (فريزر) ويضعونها في مبردات زرقاء كبيرة قبل تعبئتها في صناديق ووضع شعار الشركة عليها.

وصفق العمال وأطلقوا الصفارات عندما تم نقل الصناديق الأولى نحو الشاحنات المنتظرة.

وتأتي اللحظة التي طال انتظارها مع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وسوف يستغرق الأمر شهورا قبل أن يتمكن معظم سكان البلاد من الحصول على اللقاح.

وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع أول 2.9 مليون جرعة في 64 ولاية ومقاطعة ومدينة رئيسية، بالإضافة إلى خمس وكالات اتحادية.

وعلى الرغم من أن الحكومة الاتحادية تتولى تنسيق جهود التوزيع، تحتفظ الولايات بالقرار النهائي بشأن من سيحصل على الجرعات الأولى. وسترسل الحكومة الشحنات الأولى إلى أكثر من 600 موقع.

وكانت السلطات الأمريكية اعتمدت مساء يوم الجمعة استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية وفقا لقناة "سكاى نيوز".

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي يونايتد بارسل سيرفيس وفيديكس في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية تينيسي.

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح ،وتشترط فايزر حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.

وقال مسؤول أمريكي يشرف على جهود توزيع لقاح فيروس كورونا، أمس إنه من المتوقع أن تنتهي الولايات المتحدة من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021.

وأضاف الدكتور منصف السلاوي رئيس عملية "وارب سبيد" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "سننتهي من تطعيم 100 مليون فرد بنهاية الربع الأول من 2021".

وتابع السلاوي أن "الولايات المتحدة تأمل في توزيع نحو 40 مليون جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر الحالي وتوزيع 50 إلى 80 مليون جرعة أخرى في ينايرونفس العدد من الجرعات في فبراير" وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك".

وتابع: "يحتاج كل شخص إلى جرعتين من اللقاح للوقاية من الفيروس".