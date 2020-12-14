وفاة الكاتبة منار حسن فتح الباب

توفيت صباح اليوم الكاتبة منار حسن فتح الباب، عضو اتحاد الكتاب، بحسب ما أعلنه الناشط طارق حسن زوج الكاتبة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

منار حسن فتح الباب، من مواليد الستينات، وهى ابنة أحد رواد الشعر الحر والناقد في القانون الدولي والعلوم السياسية الدكتور حسن فتح الباب، تخرجت من جامعة وهران بالجزائر، وحصلت على الماجستير من كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة عين شمس في النقد الأدبي الحديث، عملت مدرسا مساعدا لمادة النقد الأدبي واللغة العربية في قسم الإعلام بكلية التربية النوعية، كما عملت في التدريس بالجامعة الأمريكية.

وأصدرت الكاتبة عدة مجموعات قصصية أبرزها: "القطار لا يصل الى البحر ولعبة التشابه"، ودراسة أسلوبية بعنوان "الخطاب الروائي عند غسان كنفاني"، وقصص أطفال "أحلام صغيرة"، ورواية للناشئة وللطفل بعنوان "مملكة الفراشات"، وداعبت قصيدة النثر في ديوانها "رجل وامرأة"، ورواية "ظلال وحيدة".

وحصلت على جائزة الدولة للإبداع، وجائزتين في القصة القصيرة، وجائزة المركز القومي لثقافة الطفل، وجائزة أدب الحرب في مجال أدب الطفل.