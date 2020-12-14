سياسية أمريكية: حاكم نيويورك تحرش بي.. ومديرة مكتبه: مزاعم

قالت السياسية الأمريكية، ليندسي بويلان، إن حاكم نيويورك، أندرو كوم، والمرشح الآن لمنصب رئيس مانهاتن، تحرش بها جنسيًا لسنوات بسبب مظهرها، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارة الروسية.

وأوضحت "بويلان" البالغة من العمر 36 عامًا، في سلسلة تغريدات أمس الأحد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نعم لقد تحرش بي جنسيًا لسنوات، ورأى الكثيرون ذلك".

وأكدت بويلان: "أنا أعلم أنني لست المرأة الوحيدة"، واصفة تجربتها في العمل مع كومو كمساعدة في وقت سابق، بأنها "سامة ومحبطة إلى حد كبير".

وتعليقًا على هذه الادعاءات، قالت المتحدثة باسم مكتب الحاكم كوم، كيتلين جيروارد: "لا صحة لهذه المزاعم".

وشغلت ليندسي منصب نائبة نائب وزير التنمية الاقتصادية، ومستشارة كومو الخاصة من مارس 2015 حتى أكتوبر 2018.

واستقالت فجأة من وظيفتها في الولاية بعد التدقيق في سلوكها في مكان العمل، بما في ذلك مزاعم التحرش، وفقًا لوثائق الموظفين التي حصلت عليها صحيفة "ذا بوست" الأمريكية The Post.

ووفقًا لمذكرة داخلية صدرت في سبتمبر 2018، ذهب ثلاثة موظفين من ذوي البشرة السوداء إلى مسؤولي الموارد البشرية في الدولة، واتهموا ليندسي بأنها "متنمرة" وتعاملهم مثل الأطفال.

وتقوم ليندسي حاليًا بحملة للترشح لمنصب رئيس منطقة مانهاتن في الدورة الانتخابية لعام 2021.