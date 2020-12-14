نقابة اتحاد كتاب مصر تنعى الشاعر بهاء عبدالمجيد

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الكبير الدكتور علاء عبدالهادي، الكاتب والروائى بهاء عبدالمجيد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس، بسبب فيروس كورونا.

وقدم الدكتور علاء عبدالهادى، خالص العزاء في وفاة بهاء عبدالمجيد، قائلا: "رحل الصديق الحبيب الدكتور بهاء عبدالمجيد، الروائي والناقد الأكاديمي، وأستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة عين شمس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خبر مؤثر وحزين، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وقدم "عبدالمجيد" العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، وحصل عام 2000 على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي، وعنوانها: (تطور التيمات الأدبية في أعمال شيمس هيني الشعرية من قسم اللغة الإنجليزية – كلية التربية – جامعة عين شمس، كما عمل أستاذا زائرا بجامعة أكسفورد.

كما حصل بهاء عبدالمجيد عام 1996 على الماجيستير في الأدب الإنجليزي، بعنوان: (موضوع العنف في شعر تيد هيوز عن الحيوان)، من قسم اللغة الإنجليزية- كلية التربية - جامعة عين شمس.

كما نعت هيئة الكتاب الدكتور بهاء عبدالمجيد، في بيان صحفي، جاء فيه: "تنعى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، الدكتور بهاء عبدالمجيد، عضو اللجنة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأستاذ الأدب الإنجليزي، الذي توفي مساء أمس، إثر إصابته بفيروس كورونا".

وصدر له العديد من الأعمال الأدبية طوال مشواره، منها: "البيانو الأسود، وجبل الزينة، وورق الجنة، وخمارة المعبد، والنوم مع الغرباء، وسانت تريزا، وطقوس الصعود، وكان آخرها "القطيفة الحمراء" في 2019.