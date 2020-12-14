مصدر أمني عن نتيجة كلية الشرطة: 55 ألفا تقدموا وإبلاغ المقبولين هاتفيا

تترقب آلاف الاسر المصرية إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة خلال هذا العام، عقب الانتهاء منها وعرضها على اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لاعتمادها نتيجة الطلاب من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها وطلاب الحقوق والضباط الأكاديمين خلال الساعات المقبلة حيث دخلت النتيجة مراحل الاعتماد النهائية.

وقال مصدر أمني، لـ"الوطن"، إنَّ إعلان النتيجة سيتمّ عبر إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين تمّ قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع بداية من شهر يوليو الماضي، وفتح باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة في شهر يوليو الماضي

وتقدم أكثر من 55 ألف طالب لخوض الاختبارات، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

وحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، كما تابع أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وشدد وزير الداخلية على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وأوضحت مصادر أمنية أنَّ الاختبارات تمت دون أي وساطة أو توصية وفقًا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتأكيده الاهتمام بعقد التحريات اللازمة عن المتقدمين قبل قبولهم فضلًا عن فحص الملفات جيدًا بشفافية بإشراف اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بعد وصول التحريات الأمنية حول المعلومات التي قدمها كل طالب.

ووفق المصادر، تمّ إجراء تحريات دقيقة أجريت على الطلاب المتقدمين وأسرهم حتى الدرجة الرابعة للتأكّد من عدم تورطهم في أي أنشطة أضرت بالأمن العام والقومي للبلاد سواء من الناحية الجنائية أو السياسية.