نتيجة القبول في كلية الشرطة: تظهر خلال ساعات

تستعد وزارة الداخلية لإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة خلال ساعات، بعد اعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

حيث كان آخر موعد لجميع الطلبة والطالبات "ثانوي عام، أزهري، خريجي الحقوق، طلبة وطالبات القسم الخاص" المتقدمين إلى كلية الشرطة لأداء اختباري الرياضي والطبي المتقدم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020.

وكانت نوهت الأكاديمية إلى أن آخر يوم لاختبار السمات الخارجي "بالشيخ زايد" لجميع الطلبة المتقدمين لكلية الشرطة الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 وموضحة أنه لا توجد جلسات أخرى.

وتستعرض "الوطن" طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة

ـ يتم الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بها من هنا.

ـ كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ـ تسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم.

ـ ثم الضغط على دخول.

ومن المتوقع أن إعلان النتيجة سيتم عبر إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة والتي استمرت عدة أسابيع بداية من شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب الذي أدى اختبار القدرات أن يطلع على نتائج جميع الاختبارات التي تمت له وكذلك معرفة موعد الاختبار التالي من خلال موقعها الرسمي.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح في شهر يوليو الماضي، وتقدم أكثر من 50 ألف طالب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.