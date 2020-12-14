احجز شقتك بـ"سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل: 10 مدن في انتظارك

100 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمنخفضى الدخل "سكن كل المصريين 1"، طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة ما بين 75 مترا حتى 90 مترا في عدد من المدن الجديدة، هي: العبور الجديدة، وحدائق العاصمة بمدينة بدر، ومدينة 15 مايو، والعاشر من رمضان، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وأسوان الجديد.

وحددت الوزراة، موعد التسليم خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا من تاريخ طرح الإعلان، موضحة أن مقدم الحجز للوحدات ذات المساحة الـ75 مترا، و12.5 ألف جنيه، ومقدم الحجز للوحدات ذات الـ90 مترًا 15 ألف جنيه.

ويصل سعر الوحدة الـ75 مترًا إلى 244 ألف جنيه قابل للزيادة، و310 آلاف جنيه للوحدة ذات مساحة الـ90 مترا، على أن يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ التي تبدأ فى 1 أبريل 2021، بواقع 2100 جنيه للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، و2600 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 مترا مربعا، ويسدد باقي قيمة الوحدة بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاما.

وشهدت تلك الوحدات إقبالا كبيرا فاق توقعات الوزارة والصندوق، إذ بيعت أكثر من 410 آلاف كراسة، وسدد ما يزيد على 306 آلاف مواطن مقدمات الحجز، وفقا لتصريحات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفي ضوء الإقبال الكبير على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين 1"، أعلنت الوزارة والصندوق، مد فترة سداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمن يرغب في التقدم إلى مشروعات منخفضي الدخل لمدة أسبوع، بدأ أمس الأحد ويستمر حتى 20 ديسمبر 2020.

ويأتي المد كفرصة أخيرة فقط للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط خلال المدة المحددة، كما سبق الإعلان عنها حتى يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2020، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني للصندوق للمواطنين فقط الذين اشتروا كراسات الشروط وسددوا مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمُنخفضي الدخل، يوم الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.

شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي

- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عاما، ولا يزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري 1500 جنيه، بدلا من 1300 جنيه في الإعلان السابق.

- الحد الأقصى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه شهريا، بدلا من 5700 جنيه.

- الحد الأقصى لدخل العزب 4500 جنيه شهريا، بدلا من 4200 في الإعلان السابق.

- وصول قيمة الدعم إلى 60 ألفا، بدلا من من 40 ألف جنيه للمتقدم، يتم تحديدها وفقا للدخل وسن المتقدم.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

- يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة -الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها- أو المقيمون بها، أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.