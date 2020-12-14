سعر الدولار اليوم الاثنين 14-12-2020 في مصر: مستقر

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الاثنين 14 ديسمبر، وذلك عقب ارتفاعات وانخفاضات متتالية شهدها سعر الدولار على مدار الأيام الماضية.

وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف العملة الأمريكية مقابل الجنيه في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية عالميًا

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بفضل الآمال في أن تتوصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة، بعد قرار تمديد المفاوضات عقب انتهاء المهلة السابقة أمس الأحد.

ووفقًا لوكالة "CNBC العربية"، فقد جرى تداول الدولار قرب أقل مستوى في عامين ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين قبل اجتماع مجلس الفدرالي الأمريكي الذي يُختتم يوم الأربعاء حيث من المتوقع أن يعلن صناع السياسات عن زيادة المشتريات من أدوات الخزانة طويلة الأجل لاحتواء ارتفاع العائدات.

وحذر بعض المحللين من أن صعود الإسترليني قد لا يدوم في ضوء أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي لم يتمكنا مرارًا من تضييق هوة الخلافات واستمرار خطر أن تعاني التجارة والشركات من حالة فوضى دون اتفاق.

وقفز الجنيه الإسترليني 0.72% إلى 1.3311 دولار، في أكبر مكسب يومي له منذ أول ديسمبر كانون الأول. وأمام اليورو، ارتفعت العملة البريطانية 0.53 بالمئة إلى 91.10 بنس. هذا وصعد اليورو 0.21% إلى 1.2133 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على العملة الأميركية مقابل نظيرتها اليابانية لتسجل 104.04 ين للدولار. وسجل مؤشر الدولار 90.775 أمام سلة من ست عملات رئيسية، مقتربا من أقل مستوى في عامين ونصف العام.

كان عدد من خبراء الاقتصاد، رجحوا أن يواصل الدولار الأمريكي هبوطه، خلال العام المقبل، رغم آمال التعافي الاقتصادي في ظل إطلاق حملات التلقيح ضد الوباء في كثير من دول العالم.

ووفقًا لما نقلته "سي إن إن" فإنّ العملة الأمريكية تراجعت بما يقارب 12% أمام سلة العملات الرئيسية، منذ وصولها إلى الذروة، في مارس الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاع في إصابات كورونا حول العالم مرة أخرى، يبدي المستثمرون ثقة في تعافي الاقتصاد العالمي، في ظل إطلاق حملات تطعيم واسعة، ويتوقعون أن تؤدي هذه المناعة إلى انتعاش كبير في منتصف 2021.