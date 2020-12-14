جامعة أسيوط: 967 مرشحا يتنافسون في انتخابات اتحاد الطلاب

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، القائمة المبدئية لأسماء الطلاب المترشحين لخوض انتخابات اتحاد الطلاب في مختلف كليات الجامعة، والذي يبلغ 967 طالب وطالبة وهو العدد المتضمن 569 طالب و398 طالبة، وذلك لخوض ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الكليات والجامعة للعام الجامعي 2020-2021.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى متابعته لإجراءات العملية الانتخابية واتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراؤها في مناخ من الشفافية والحيادية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط في التصويت بالانتخابات كأول تجربة ديمقراطية يخوضها الطلاب.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أنه تم استبعاد نحو 380 طالب وطالبة لعدم مطابقتهم شروط الترشح مع فتح باب الطعون من الطلاب المستبعدين اليوم الاثنين، والمقرر لها غدا الثلاثاء، لفحص الطعون المقدمة استعدادا لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء.

وأشار إلى متابعته لكافة مراحل العملية الانتخابية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب وعمداء الكليات ووكلائها المختصين وكذلك إدارات رعاية الشباب بمختلف الكليات بما يضمن لها مناخ ديمقراطي مشرف.