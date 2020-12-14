محافـظ المنوفية يستأنف مهام عمله بمكتبه عقب شفائه من كورونا

استأنف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك عقب شفائه من إصابته بفيروس كورونا.

ووصل محافظ المنوفية مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مؤكّدًا مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لشعب المنوفية.

كما أوضح محافظ المنوفية، أنَّه حرص على متابعة آلية سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية والتواصل مع التنفيذين وكذا متابعة تنفيذ كل المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

وتوجه "أبو ليمون" بخالص الشكر والعرفان لكل المسؤولين وأبناء المحافظة على دعمهم الكامل، خاصة الذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية.

وناشد محافظ المنوفية الأهالي بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.